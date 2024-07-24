البرهان يستقبل وزير الدولة بالخارجية القطرية

إستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه اليوم معالي الشيخ سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، والذي نقل له تحيات سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتأكيد وقوف بلاده مع الحكومة الشرعية والقوات المسلحة السودانية في مواجهة التحديات التي تواجه السودان .

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين في تصريح صحفي ان الوزير القطري أعرب عن أمله في أن يعم السلام ربوع السودان مؤكداً دعم بلاده لكل مبادرة صادقة تهدف إلي ذلك.

وأوضح السفير حسين ان رئيس المجلس السيادي أعرب خلال اللقاء، عن تقديره وتقدير الشعب السوداني للمواقف الصادقة لدولة قطر وقيادتها المساندة لحكومة وشعب السودان .

وأكد قدرة القوات المسلحة والشعب السوداني على تجاوز المرحلة الحالية بثبات وقوة بما يحفظ السودان وشعبه ووحدة ارضه.

يُذكر أن اللقاء تم بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل.

سونا