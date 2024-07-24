بشري سارة لأهل منطقة السوكي الصادقاب خاصة.. وبشري لكل قري مشروع كهرباء قري شرق السودان بولاية القضارف.. الشكر موصول لوزير الطاقة د. محي الدين نعيم والذي أعطي هذه المشروع عنايته ومتابعته الشخصية.. الشكر له ولكل الموظفين والعاملين بقطاع الكهرباء وهم يبذلون الجهد ويقدمون إنجازاً تلو إنجاز في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها بلادنا..

البشرى السارة لأهل السوكي الصادقاب وبقية قري مشروع كهرباء الشرق أن وزير الطاقة أعطي الضوء الأخضر لتوريد عدد 600 عداد high current وهو مايعني حلاً عملياً للمشكلة التي ظلت معلّقة منذ العام 2019حيث إكتمل العمل في الخط وتبقي فقط تركيب العدادات وشحن الخط..

وزارة الطاقة أكملت كافة الترتيبات الخاصة بتوريد العدادات وذلك بعد تحويل المبالغ الخاصة بذلك للشركة المختصة وهو مايعني وضع حد لمعاناة هذه القري وبداية حياة جديدة لمناطق عانت لسنوات بسبب مشاكل الكهرباء..

الحمد لله رب العالمين..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد