الجيش يوضح موقفه بشأن الدعوة لمفاوضات جنيف

نقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مكتب المتحدث باسم الجيش السوداني، قوله: “لم نتخذ قرارا بعد بشأن إرسال وفد إلى المحادثات”.

وكانت أميركا قد دعت الجيش ومليشيا الدعم السريع، للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في الرابع عشر من أغسطس القادم في سويسرا.

وقالت في بيان رسمي نشرته الخارجية الأميركية، إن المحادثات تستضيفها المملكة العربية السعودية ومن المقرر أن يشارك في المحادثات الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بصفة مراقب.

وأشارت إلى أنه تهدف المحادثات في سويسرا إلى التوصل إلى وقف العنف على مستوى البلاد، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق.

ونوهت إلى أن هذه المحادثات لا تهدف إلى معالجة القضايا السياسية الأوسع، كما طالب الشعب السوداني منذ فترة طويلة، يجب أن يعود الحكم في السودان إلى المدنيين، ويجب على المدنيين أن يلعبوا الدور القيادي في تحديد عملية لمعالجة القضايا السياسية واستعادة التحول الديمقراطي في السودان.

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