مدير شرطة ولاية البحر الأحمر يلتقى وفد منظمة هيئة التعاون الدولي اليابانية

التقى اللواء شرطة (حقوقي) د/نصر الدين محمد فضل المولي مدير شرطة ولاية البحر الأحمر بمكتبه وفد منظمة هيئة التعاون الدولية اليابانية برئاسة السيد إيجي كوبو الممثل المقيم بهئية التعاون الدولي اليابانية(جايكا) جاء ذلك بحضور مدير دائرة الجنايات وممثل الاطإدارة العامة للتعاون الدولي من جانبه أكد مدير شرطة الولايه إستقرار الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية وان الولاية بكافة محلياتها تشهد هدوءا كاملا وامنا وإستقرارا مضيفا بأن هنالك اكثر من (20) منظمة تمارس انشطتها المختلفة بمدينة بورتسودان مشيرا إلي حجم الجرائم بالولاية في المعدل الطبيعي للانشطة الإنسانية بحيث لاتوجد بالولاية انشطة إجرامية ذات خطورة وأبعاد سياسية او جهوية ترقي لمستوى الظاهرة واضاف قائلا بان الشرطة نجحت في تحقيق الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وذلك بفضل الإنتشار الشرطى الواسع والكثيف وإنفاذ الخطط والبرامج الأمنية الموضوعة من قبل لجنة أمن الولاية مبينا ان غالبية المشاكل القبيلية تحل بعيدا فى النطاق الأهل بواسطة العمد والنظارات والإدارات الأهلية حيث التعامل معها بنظام الصلح والأجاويد وفق العادات والأعراف المتعارف عليها فى النظام الأهلى واشار سيادته إلى خلو مدن الولاية من مظاهر للتجمع والتجمهر الغير مشروع وانه عادة مايقع من تظاهرات إحتجاجية تكون فى اغليها سلمية ويتم التعامل معها وفق القانون بتحديد مساراتها.

وأعرب السيد مدير شرطة الولاية عن شكره وتقديره لزيارة وفد المنظمة لرئاسة شرطة الولاية متمنيا لهم إقامة طيبة بالولاية مع بقية المنظمات العاملة بالبلاد والتي ستمثل إضافة حقيقية للدولة بصفة عامة والشرطة بصفة خاصة الجدير بالذكر أن منظمة هيئة التعاون الدولي اليابانية تعني بتقديم الخدمات في مجالات المياه والزراعة والصناعة والتدريب .

المكتب الصحفي للشرطة