فخر الدين احمد شداد وكيل ناظر كادقلي ورئيس مطابخ النفير بكادقلي يشرف بنفسه على توزيع الوجبات في احدى مراكز الطعام بكادقلي ، حياك الله الخال وجعله في ميزان حسناتك. يجب فتح المسارات وإيصال المساعدات الإنسانية فورا للمحاصرين في جنوب كردفان-جبال النوبة… مبارك أردول

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