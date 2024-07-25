والي الولاية الشمالية يخاطب ورشة المهارات الفنية لأعمال المرور بدنقلا

شهد والي الولاية الشمالية المكلف الأستاذ عابدين عوض الله بحضور مدير شرطة الولاية اللواء شرطة (حقوقي) د/ محمد أحمد الامين إنطلاقة فعاليات الورشة التدريبية الخاصة بالمهارات الفنية لأعمال المرور والتي تنظمها إدارة شرطة المرور بالولاية وتستهدف الورشة عدد (30) دارس من منسوبى إدارات المرور الداخلى والمرور السريع بالولاية.

من جانبه أكد والى الولاية الشمالية أن إدارة المرور بالولاية تضطلع بجهود كبيرة وإسهامات فاعلة فى تنظيم حركة السير والمرور بالولاية من خلال الإنتشار الواسع لأفرادها بكل الطرق والإرتكازات والتقاطعات خصوصا مع إكتظاظ مدن الولاية لاسيما مدينة دنقلا بالسيارات نسبة للكثافة السكانية العالية بسبب نزوح اعدادا كبيرة من المواطنين من الولايات المتاثرة بالحرب مضيفأ ان إدارة المرور بالولاية شريك أساسى ورئيسى ضمن منظومة الأجهزة الشرطية والعسكرية والأمنية التى تعمل بتنسيق مشترك لتحقيق الأمن والإستقرار والمرور من ضمن هذه المنظومة يعمل على حفاظ أرواح وممتلكات المواطنين بتحقيق إشتراطات السلامة المرورية مشيرا فى معرض حديثه الى أهمية التدريب وعمليات التأهيل وإعادة التأهيل لرفع كفاءة وقدرات أفراد شرطة المرور وشدد سيادته على ضرورة إشراك إدارة مرور الولاية في عمل اللجان الخاصة بترسيم وتخطيط المدن لما يمتلكه المرور من خبرات فنية وتجارب عملية ومهنية ذات صلة بهذا المجال مشيدا بجهود إدارة المرور بتنفيذ حملات منتظمة وراتبة بحاضرة الولاية ومدن المحليات تستهدف مراجعة صلاحيات المركبات والمستندات وضبط الحالات المخالفة للقوانين واللوائح المرورية وتقدم سيادته مهنئا ومباركا لإدارة المرور والمرور السريع بالولاية بنجاح تفويج أطواف الحجاج.

من جانبه أشاد مدير شرطة الولاية بجهود شرطة المرور فى تقديم خدمات ومعاملات مرورية متميزة تلبى طموح المواطنين بكل سهولة ويسر إضافة لإسهامات تنظيم حركة السير بالطرق الداخلية وطرق المرور السريع القومية الممتدة فى مساحات شاسعة بالولاية حتى الحدود المصرية مضيفا أن هذه الدورة تأتى تزامنا ومواكبة مع الظروف الحرجة والإستثناية التي تمر بها البلاد وإفرازات ذلك على عموم الوضع الأمنى مما ضاعف من أعباء وتكاليف قوات الشرطة للقيام بواجباتها وأداء مهامها

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) بحضور السادة مدراء الدوائر برئاسة شرطة الولاية ومدير المرور بالولاية ومدراء إدارات الشرطة العامة والمتخصصة لإنطلاق فعاليات الورشة والتى تتناول فى مقرراتها الدراسية عدد ثلاثة محاور تتمثل فى التعاون مع الجمهور وقوانين المرور والمعاملات الأساسية للمرور.

المكتب الصحفي للشرطة