مدير شرطة ولاية الخرطوم يقف على أعمال اللجنة المنفذة لحصر وتجميع المركبات بشرطة مرور محلية امدرمان ويشيد بالاداء

أشاد الفريق شرطة (حقوقى) د/إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة ولاية الخرطوم بجهود اللجنة التى كونها والى ولاية الخرطوم لحصر وتجميع المركبات المتواجدة بطرق وشوارع محلية أمدرمان جاء ذلك لدى زيارته ووقوفه ميدانيا على سير العمل رفقه اللواء شرطة أحمد على الخليفه مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم ومدير شرطة محلية أمدرمان حيث وقف سيادته بموقع حجز المركبات على الكيفية التى باشرت بها اللجنة اعمالها فى عمليات الحصر والتجميع وما لازم ذلك من صعوبات ومشاكل تعيق العمل وعد سيادته بتذليها ومعالجتها حتى يتثنى لها القيام بتكاليفها ومهامها على الوجه الاكمل.

وعلي ذات الصعيد وقف الفريق شمين ميدانيا على أعمال الصيانة والترميم وتأهيل مركز ترخيص الثورة أمدرمان موضحا بأن قسم ترخيص محلية أمدرمان يعتبر فى الوقت الراهن من أهم الأقسام المرورية لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين

على ذات الصعيد قال اللواء شرطة أحمد على الخليفة مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم بأن الواجبات المرورية والتكاليف الخاصة بأعمال اللجنة تسير فيما يلى أعمال المرور تسير طيبة ومتميزة وبتنسيق كامل مع الجهات ذات الصلة مضيفا ان نتائج أعمال اللجنة ستعكس بما ينال تطلعات وطموحات المواطنين أصحاب المركبات والسيارات المفقودة والمنهوبة وبشر سيادته مواطنى محلية أمدرمان بإعادة تشغيل مركز ترخيص الثورة قريبا مثمنا الجهود المتعاظمة التى تقدمها إدارة المرور من خلال توفير الآليات والدعم الفنى و الإنتشار الميدانى الواسع بالأسواق والتقاطعات لأفراد شرطة المرور إلى جانب تقديم الخدمات المرورية الاخري من ترخيص مركبات وإستخراج رخص القيادة .

المكتب الصحفي للشرطة