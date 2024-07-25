بالمناسبة.. لماذا يسجل زعيم عصابة مليشيا التمرد غياباً عن ساحة الأحداث الدراماتيكية التي تعيشها قواته..

لم يقل كلمة واحدة بعد مصرع أبرز قادته في الميدان.. علي يعقوب سابقاً والبيشي راهناً.. ترك حبال الخلافات تلتف حول رقبة أفراد عصابته من أبناء المسيرية والرزيقات وكأنّ الأمر لايعنيه..

لا يزال زعيم العصابة صامتاً وضارباً طناش عن مشكلة مرتبات جنوده الذين لم يقبضوا استحقاقاتهم منذ شهر أكتوبر الماضي وبسبب مشكلة المرتبات أضطر عدد من الجنود إلي بيع عرباتهم وأسلحتهم القتالية والمغادرة إلي حواضنهم الإجتماعية..

يصمت زعيم العصابة عن كل هذا و يبادر إلي الترحيب بمفاوضات جنيف عبر منصة Xبينما لا يحتاج الحديث إلي جنوده ومواساتهم غير كبسة زر علي كاميرا هاتفه النقال..