الداخلية المصرية كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات وجود مجموعة على تطبيق واتساب، ادّعى القائم بإدارتها قدرته على تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية مقابل مبالغ مالية. وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، وتبين أنّه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها، ومجموعة أخرى على موقع فيس بوك بذات النهج، ومحفظة إلكترونية بها مبلغ مالي. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وإدارته للمجموعتين المشار إليهما بقصد تحقيق أرباح مالية، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. الوطن نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على طالب في القاهرة بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.