عقار يطلع على أداء وزارة الثقافة والإعلام وخطتها للمرحلة المقبلة

إطّلع نائب رئيس مجلس السيادة القائد مالك عقار لدي لقائه وزير الثقافة والإعلام الدكتور جراهام عبد القادر علي أداء الوزارة وخططها للمرحلة المقبلة وعمل المجالس والهيئات التابعة للوزارة والقوانيين المنظمة لها. وتناول اللقاء أداء المركز الإعلامي الذي أنشاته الوزارة مؤخرا لإبراز أنشطة الدولة. وأطلع وزير الثقافة نائب رئيس مجلس السيادة علي جهود الوزارة فيما يلي الآثار مشيرا إلى أن الوزارة تلقت دعوة من وزارة الثقافة الروسية للمشاركة في ملتقي الثقافات المتعددة في إطار اتجاه العالم نحو إلغاء الحدود الثقافية. سونا

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