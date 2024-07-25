“تقدم”: نرحب بالدعوة التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

انتوني بلينكن قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بأنها ترحب بالدعوة التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقوات المسلحة والدعم السريع للانخراط في مباحثات لوقف إطلاق النار. – نرجو أن تثمر هذه المبادرة وقفاً عاجلاً للقتال عبر الانخراط الجاد والالتزام التام من جميع الأطراف – نؤكد أن الطريق الوحيد لتجنيب بلادنا شبح الانهيار الشامل هو وقف الحرب عبر الحلول السياسية السلمية. الجزيرة – السودان

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