تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لفتاة مصرية حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين, فقد عبرت الفتاة المصرية عن إعجابها الشديد بإحدى أغنيات الفنان السوداني الشهير طه سليمان. حيث قامت بترديد مقطع من أغنيتها المفضلة (دايرك براك في كلمتين) مؤكدة أن الأغنية لم تبارح خيالها (أنا من امبارح مافيش حاجة واحدة في دماغي غير الأغنية دي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. (من امبارح مافيش حاجة في دماغي غير الأغنية دي).. فتاة مصرية تبدي اعجابها الشديد بأغنية للفنان السوداني طه سليمان وترددها بتفاعل كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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