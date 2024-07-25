الجيش السوداني - الناطق الرسمي قال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصيلة مشاة من المليشيا بكامل تسليحها وعدد من العربات القتالية سلمت نفسها للفرقة الثالثة مشاة شندي.

ورحب البيان بالعائدين من صفوف التمرد إلى أحضان الوطن وقواته المسلحة. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر فصيلة مشاة من المليشيا بكامل تسليحها تُسلِّم نفسها للجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.