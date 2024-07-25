تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل الرواد والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول ضابط برتبة نقيب, يستعرض مهاراتة في التحكم بكرة القدم. وقام النقيب, بمشاركة أطفال أحد الأحياء التي تقع تحت سيطرة الجيش, لعب كرة القدم وسط إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي أشاد بالروح الجميلة للضابط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. ضابط بالقوات المسلحة يستعرض مهاراته الكروية ويشارك أطفال الحي لعب كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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