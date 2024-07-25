سليمان صندل يكتب حول دعوة وزير الخارجية الأمريكي

دعوة وزير الخارجية الأميركي تونى بلير للقوات المسلحة، والدعم السريع للتفاوض بسويسرا بغرض وقف إطلاق النار، وفتح المسارات الإنسانية لتوصيل الإغاثة لكل ولايات السودان في منتصف أغسطس القادم. جاءت الدعوة في وقت عصيب يمر به الشعب السوداني من حيث الوضع الإنساني، والمجاعة في بعض المناطق أصبحت حقيقة مرة.

‏إنه لا مجال، ولا فرصة لأطراف النزاع إلا الإنخراط الصادق، والمسئول في هذه المفاوضات لوقف هذه الحرب، وإنقاذ البلاد من الإنهيار، والحفاظ عليها. تكتسب هذه المفاوضات أهمية كبيرة، بل تشكل دفعة قوية لإهتمام المجتمع الدولى بهذا النزاع الذى إذا استمر أكثر من هذا فإن آثاره سوف يصعب تداركها.

‏إن رعاية السعودية مع حضور دول مصر، والإمارات، وكذلك الأمم المتحدة، والإتحاد الإفريقي يؤكد رغبة الإرادة الإقليمية، والدولية لانهاء هذا الصراع المميت الذي هلك الحرث، النسل، والضرع، وهجر، ونزح الملايين من أبناء شعبنا.

‏الشعب السودانى بكل قواه السياسية، ومختلف تنظيماته المدنية، والمهنية مازالت تمنح الفرصة تلوة الفرصة لأطراف النزاع للإضطلاع بمسئوليتهم التاريخية، والأخلاقية، والقانونية، وأن يوقفا هذه الحرب الكارثية، وإلا أن الشعب سوف يسلك الطريق الثالث، وعندئذ حيث لا ينفع الندم، وأرجو أن لا تأتى ساعة مُندمٍ.

التيار