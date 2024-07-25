ترامب ينفي تبرع إيلون ماسك بـ45 مليون دولار إلى حملته الانتخابية

قال المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب اليوم الخميس إن الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لم يخبره قط أنه يخطط للتبرع بمبلغ 45 مليون دولار لحملته الانتخابية، مضيفا أنه لا يتفق مع أي تفويض للسيارات الكهربائية.
وأضاف ترامب في مقابلة مع “فوكس نيوز”، “أنا لا أتفق مع توفير السيارات الكهربائية للجميع. تريد أن يكون لديك خيار، وهذا يشمل السيارات الكهربائية”.
وقال ماسك، الذي أيد ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه لم يتعهد بتقديم 45 مليون دولار لترامب، في أعقاب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نشرته هذا الشهر.
العربية نت
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