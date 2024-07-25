النيابة العامة تحظر 112 سياسيًا من استخراج وتجديد الهوية

أصدرت النيابة العامة وإدارة السجل المدني بوزارة الداخلية في السودان، قراراً بحظر 112 شخصية موالية لقوات الدعم السريع، من ضمنهم أفراد بارزون بتنسيقية “تقدم”، من استخراج أي مستند هوية أو تجديده في كافة سفارات وقنصليات السودان بالخارج.

‏ويأتي هذا القرار بحسب سودان حر ديمقراطي في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات السودانية لتنظيم عملية استخراج وتجديد مستندات الهوية.

ويهدف القرار إلى مراقبة ومتابعة الأفراد المتورطين في دعم الأنشطة المرتبطة بقوات الدعم السريع، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. اليوم التالي

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