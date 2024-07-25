نشرت الفنانة السودانية الشابة أفراح عصام, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني بإطلالة وصفها المتابعون بالساحرة والملفتة. وخطفت نجمة برنامج أغاني وأغاني, الأضواء بفستان أنيق, خلال حضورها حفل عقد قرانها صديقتها المطربة ريماز ميرغني. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد تغزل عدد من المعلقين في أناقة أفراح الشعب, حيث كتب أحدهم: (أرض أحفظي ما عليك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. حسناء الفن السوداني أفراح عصام تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة والجمهور يتغزل: (أرض أحفظي ما عليك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.