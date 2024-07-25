المؤتمر السوداني: الدعوة التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تمثل بارقة أمل

حزب المؤتمر السوداني قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان بأن الدعوة التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تمثل بارقة أمل ويجب على الجميع العمل لإنجاحها. الجزيرة – السودان

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