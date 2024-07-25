نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت سلطانة الطرب خلال المقطع وهي تتبادل القفشات والضحكات مع أصحاب إحدى المناسبات التي شاركت فيها بالغناء. وكتبت الفنانة هدى عربي تدوينة ضاحكة على المقطع الذي حظي بمشاهدات ومشاركات واسعة: (ناس المناسبات لو جربوا ونستي بدوني عدادين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تتبادل القفشات والضحكات مع أصحاب إحدى المناسبات التي أحيتها وتقول: (ناس المناسبات لو جربوا ونستي بدوني عدادين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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