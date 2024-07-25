توقعات لمستقبل يغلب على ملامحه العنف

يصلني من أصدقاء ومراقبين في عواصم غربية وشرق أوسطية ما يشي بأن هدوءاً غريباً في ملامحه يخيم على أجواء تبدو للعين الفاحصة والمدققة قلقة ومضطربة. عندي من وجهة نظري المتواضعة ما يعزز مضمون هذه الرسائل ويربط بينها وبين تغيرات وتطورات تتابع وقوعها في الأسابيع الأخيرة.

قرأت وثيقة طويلة صادرة قبل أيام عن السلطة الفلسطينية في رام الله، وسمعت بعد قراءتها مسؤولاً كبيراً يكرر ويؤكد ما جاء فيها ويعمق مراميها ويستفيض في شرح معانيها ويبرر صدورها. مسؤولون آخرون من مستويات نفوذ وسلطة أقل وأشباه مثقفين كانوا قد دأبوا خلال عشرة شهور من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية على التلميح قبل التصريح بأهم النقاط التي استندت إليها الوثيقة عندما صدرت.

أقتبس من الوثيقة «… ورغم إدراكنا أن دولة الاحتلال لا تحتاج إلى مبررات وذرائع لتنفيذ جرائمها بحق شعبنا، فإنها في الوقت نفسه تستفيد من أي ذريعة تجدها لتبرير ما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحجة أنها تدافع عن نفسها، ما يجعل أي جهة تقدم الذرائع لها شريكاً في تحمل المسؤولية عما يلحق بشعبنا من مآسٍ ونكبات على يد قوات الاحتلال».

«… وتعتبر الرئاسة حركة حماس… شريكاً في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بكل ما تتسبب به من معاناة ودمار وقتل لشعبنا..»(انتهى الاقتباس).

أول ما خطر على ذهني، كانت المقارنة مع الموقف الروسي على امتداد الحرب العالمية الثانية من الغزو الألماني للوطن الروسي، واستمرار تمجيد هذا الموقف إلى يومنا هذا حتى صار جزءاً خالداً من التراث القومي لروسيا. فقدت روسيا خلال صمودها ومقاومتها 26.6 مليون مواطن بين مدنيين وعسكريين.

خطر أيضاً على بالي أن مصر فقدت في حرب أكتوبر ضد العدو الإسرائيلي 10.000 مواطن بين مدنيين وعسكريين. أعرف أن مصر كانت ولا تزال فخورة بما قدمت من ضحايا في سبيل استعادة جزء من وطنها الغالي من براثن عدو شرس ومتواطئ مع الولايات المتحدة التي أسرعت فأقامت جسراً جوياً أنقذت شريكها الإسرائيلي من نصر مصري كان ممكناً.

الشيء بالشيء يذكر. فالتاريخ يقدر عدد الفيتناميين الذين قتلوا وهم يقاومون القوات الأمريكية بنحو ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف شخص. انتهت الحرب بتحرير فيتنام وتوحيدها بفضل تضحيات قوات الفيتكونغ وانتصاراتها على العدو الأمريكي وبفضل صمود الشعب الفيتنامي.

وغير بعيد عن الذاكرة العربية رقم المليون شهيد جزائري الذين بشهادتهم وتحت قيادة قادة عظام دخلوا التاريخ من بوابة المقاومة المسلحة التي حققت للجزائر الاستقلال في حرب شنتها ضد الإمبراطورية الفرنسية وانتصرت فيها عسكرياً وسياسياً.

ما زلت أجد صعوبة في الاقتناع بأن شعباً واقعاً تحت الاحتلال استطاع أن ينتزع الاستقلال من محتل شرس وعنيد بدون مقاومة وطنية مسلحة تشن ضد قوات هذا الاحتلال ومستوطنيه أو على الأقل التهديد بها إلى حد يجعل الاحتلال والاستيطان عملية مكلفة للعدو بشرياً ومادياً.

بعد صدور بيان السلطة الفلسطينية بأيام قليلة، صدر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، تقرير أثار غضباً أكبر من الغضب الذي أثاره بيان السلطة الفلسطينية. يتحدث التقرير بغير مناسبة عن أحداث 7 أكتوبر فيما يُسمى بغلاف غزة. أراد التقرير تذكيرنا بحملة حماس العسكرية وضحاياها، مركزاً على اتهامات بقتل أطفال واغتصاب نساء وغيرها من اتهامات نشرت في وقتها، ورددها بشكل صبياني الرئيس جو بايدن ومساعدوه. أغفل التقرير عن عمد ذكر مناسبة إصدارها، فسنوية هذه الحملة يبقى عليها ما يزيد على شهرين، أغفل أيضاً حقيقة مهمة وهي اعتراف الرئيس الأمريكي في مرحلة لاحقة بأن بعض الاتهامات التي وردت في التقرير كانت زائفة.

توقعت، وما زلت أتوقع، تكثيفاً للحملة الإعلامية والسياسية في بعض دول الغرب ضد جنوب إفريقيا ودول أيدتها ودعمتها، وحملات أشد ضد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بسبب ما ارتكبت وتسببت في أعمال إبادة وتهجير.

توقعت أيضاً، وما زلت أتوقع، حملات مدبرة ومدروسة تشنها أجهزة إعلامية دولية ضد الأمم المتحدة، المنظمة الدولية التي استمرت تساعد الشعب الفلسطيني بالمؤن والأدوية فكانت عائقاً ضد سرعة تحقق هدف تهجير الفلسطينيين من فلسطين إلى شتات جديد.

خرج علينا نتنياهو بقرار في الكنيست لم يعترض عليه نائب واحد. جاء في نص القرار رفض المجلس لفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن مبادرة ما عرف بحل الدولتين. ليته نفذ تهديده ووعيده قبل سنوات، لو فعل لوفر علينا وعلى العالم متاعب قاسية ومذابح وحرائق ودماراً هائلاً. أنا ومعظم أبناء جيلي، كنا على امتداد سبعين عاماً وأكثر، نعرف أن هذه هي نية الصهيونية. نيتها إقامة إسرائيل الكبرى كما ظهرت في خريطة حملها نتنياهو أثناء خطابه الأخير في الجمعية العامة.

أتوقع مزيداً من الميل الروسي والصيني إلى ناحية الحق الفلسطيني بما يعني إعادة إدماج المسألة الفلسطينية في أتون الصراع بين أقطاب العالم. هذا الميل كفيل وحده بإعادة الشرق الأوسط إلى مكانه في قلب منظومة الأمن والسلم الدوليين.

أخشى أن نكون على حافة عنف إقليمي، وربما امتدت إحدى شراراته خارج حدود الإقليم فيصير عنفاً دولياً. لا أستهين بالضربة التي تلقتها إسرائيل سواء على مستوى غزة أو على مستوى ساحات الغرب وإفريقيا والعالم على اتساعه.

جميل مطر – صحيفة الخليج

