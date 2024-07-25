كشف وكيل وزارة الخارجية السفير، حسين الأمين الفاضل، أنهم تلقوا دعوة من وزارة الخارجية الأمريكية للتفاوض في سويسرا، وأوضح أن الدعوة قيد التشاور مع الجهات الأخرى للرد عليها من حيث الشكل والمضمون.
وقال السفير حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الصحة والإعلام والزراعة ومفوض العون الإنساني، اليوم في بورتسودان، إن هنالك ترتيبات دبلوماسية لمجابهة الحملة التي يتعرض لها السودان والتي تتخذ الشأن الإنساني والأمن الغذائي مدخلاً لها.
وأضاف: “الخارجية اعدت العدة وزوّدت بعثاتها وإداراتها بالمعلومات الكافية لمجابهة مثل هذه الحملات، ونطمئن الرأي العام بأن الخارجية فطنة لذلك”.
وأكد أن الحكومة قامت بتنوير أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية بالسودان قبل المؤتمر الصحفي بكل ما ذكر عن فجوة غذائية أو مجاعة.
وفي رده على سؤال حول إبعاد القائم بأعمال سفارة السودان بالإنابة بإريتريا، قال: “ننتظر توضيحات من الحكومة الإريترية ووصوله لكثير من الإيضاحات”.
صحيفة السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تكشف عن تلقيها دعوة من واشنطن للمشاركة في مفاوضات سويسرا وتوضح أنها قيد التشاور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.