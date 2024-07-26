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ميدو يفجّر مفاجأة ويعلن عودته لاعباً في الدوري المصري

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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كرة قدم

فجّر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، مفاجأة وأعلن في تصريحات تلفزيونية عودته للعب في بالموسم المقبل مع أحد الفرق التاريخية.

وقال ميدو البالغ 41 عاماً: «أراهن على تسجيل 10 أهداف بمجرد المشاركة، وأتمنى أن يتابعني حسام حسن المدير الفني للمنتخب».
تابع ميدو «أنا لم أعتزل، ولكني كنت في إجازة لمدة 10 سنوات، وأخضع حالياً للتأهيل استعداداً لمعسكر الإعداد للموسم الجديد».

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صحيفة الخليج

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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