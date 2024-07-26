ميدو يفجّر مفاجأة ويعلن عودته لاعباً في الدوري المصري

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فجّر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، مفاجأة وأعلن في تصريحات تلفزيونية عودته للعب في الدوري المصري بالموسم المقبل مع أحد الفرق التاريخية.
وقال ميدو البالغ 41 عاماً: «أراهن على تسجيل 10 أهداف بمجرد المشاركة، وأتمنى أن يتابعني حسام حسن المدير الفني للمنتخب».
تابع ميدو «أنا لم أعتزل، ولكني كنت في إجازة لمدة 10 سنوات، وأخضع حالياً للتأهيل استعداداً لمعسكر الإعداد للموسم الجديد».
صحيفة الخليج
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