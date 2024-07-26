مدير الإدارة العامة للمرور يقف على سير تقديم الخدمات المرورية بإدارة مرور ولاية نهر النيل

وقف اللواء شرطة ( حقوقي ) د/ سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور على سير العمل المرورى ومستوى تقديم الخدمات المرورية للمواطنين بإدارة مرور ولاية نهر النيل وقد رافقه فى الزيارة اللواء شرطة / المبارك الزين مدير دائرة المرور السريع والسادة مدراء الدوائر برئاسة الإدارة العامة للمرور حيث كان في إستقبالهم العميد شرطة (حقوقى) فيصل وقيع الله تاج الدين مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل والسادة الضباط وضباط الصف والجنود برئاسة مرور الولاية.

وخلال الزيارة أوضح السيد مدير الإدارة العامة للمرور بأن رئاسة شرطة المرور ظلت تضطلع بأدوار كبيرة ومتعاظمة وجهود جبارة في سبيل تحقيق السلامة المرورية على مستويات المرور الداخلى والمرور السريع بكافة الطرق القومية والولائية مضيفا أن الخدمات المرورية شهدت تطورا ملحوظا وتجويدا فى الأداء وفق أحدث التقنيات والأنظمة المرورية وبما يلبى طموح المواطنين ويحقق تطلعاتهم فى التمتع بخدمات مرورية متميزة فيما يلى ترخيص المركبات وإجراءات الفحص الألى وإستخراج وتجديد رخص القيادة وثمن سيادته جهود مرور الولاية التى تبذلها في شتى مجالات تقديم الخدمات المرورية خصوصا فى ظل تكدس السيارات وإزدحامها بالسيارات الوافدة يضاف لذلك الكثافة السكانية العالية الناتجة عن عمليات نزوح المواطنين من الولايات المتأثرة بالحرب مضيفا أن هذه الأحداث ضاعفت من مهام وأعباء شرطة المرور بالولاية خصوصا حاضرتها مدينة عطبرة فى تنظيم حركة السير والمرور والمشاة عبر الإنتشار الواسع والملحوظ لأفراد المرور بالطرق والأسواق.

من جانبه قدم مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل تنويرا شاملا ومفصلا عن مجمل أعمال إدارة مرور الولاية خلال الفترة السابقة بجانب شرحه بصورة شامله عن الخطط والبرامج الموضوعة والمشاريع المستهدفة خلال الفترة القادمة بما يضمن تحقيق إشتراطات السلامة المرورية ونشر التوعية والثقافة المرورية وسط المواطنين وفئات المجتمع وصولا لترسيخ شراكة فاعلة تضمن المحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين.

يذكر ان زيارة مدير الإدارة العامة للمرور شملت رئاسة مرور المحلية وقسم الترخيص بمدينة عطبره .

المكتب الصحفي للشرطة