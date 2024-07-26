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المركزى يصدر ضوابط جديدة لمعالجة خسائر حرب أبريل

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اسماء عثمان 0 تبليغ

أصدر بنك السودان المركزي ضوابط جديدة لمعالجة خسائر حرب 15 ابريل 2023. وتضمنت منح فترة سماح لمعالجة خسائر نهب خزن المصارف، تتراوح بين ثمان لعشر سنوات، مع منح الحاصلين على تمويل فترة سماح (18) شهر تبدأ من يوم 15 ابريل.

سونا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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