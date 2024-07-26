المركزى يصدر ضوابط جديدة لمعالجة خسائر حرب أبريل

أصدر بنك السودان المركزي ضوابط جديدة لمعالجة خسائر حرب 15 ابريل 2023. وتضمنت منح فترة سماح لمعالجة خسائر نهب خزن المصارف، تتراوح بين ثمان لعشر سنوات، مع منح الحاصلين على تمويل فترة سماح (18) شهر تبدأ من يوم 15 ابريل. سونا

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