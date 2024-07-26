لقاء سويدان: ممكن أتجوز حد أصغر مني بس يكون شبه أحمد عز

نشرت الإعلامية سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك” لقاءً مع الفنانة لقاء سويدان، حيث تناولت الفنانة بعض تفاصيل حياتها الشخصية والأزمات التي مرت بها.

وفي اللقاء، صرحت الفنانة لقاء سويدان قائلة: “المشاعر لا تعرف السن أو الشكل. قد أرتبط بشخص أصغر مني بحد أقصى عشر سنوات، شرط أن يكون طيباً ومتفهماً، ويشعرني بالأمان ولا يكون غيوراً بطريقة سلبية. يجب أن يحب السفر، ويكون خفيف الظل، ويشبه أحمد عز. أنا دائماً أعتبر نفسي في الخمسين، وأي شخص يخاف من سني لا أريد الارتباط به. لقد كنت أقول سني منذ فترة طويلة ولا يمكنني إنكاره الآن.”

وعن تجربة زواجها من الفنان حسين فهمي تابعت: “فارق السن بيني وبينه لم أشعر به فهو يكبرني بـ 34 عامًا لكن رغم ذلك لم يكن هذا هو سبب الانفصال.. واللي أنا أهون عليه، يهون عليا اللي يسمح لحد أنه يأذيكي ويبقى شايفك بتتأذي وساكت أنا مسامحوش”.

واختتمت قائلة أنها حصلت على حقها الأدبي بعدما ربحت قضيتها ضد حسين فهمي، موضحة: “أنا مطلبتش مبلغ محدد، القاضي هو اللي وضع مبلغ تقديري”.

بوابة فيتو