شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة مصرية تخطف “المايك” من الفنان مهاب عثمان وتطلق “زغرودة” مع وصلة رقص جميلة خلال حفل زواج سوداني بالقاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو نال إعجاب الجمهور والمتابعين بعد مشاركته على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد فاجأت سيدة قيل أنها مصرية الجنسية كانت حاضرة ضمن المعازيم فنان الحفل مهاب عثمان. حيث قامت السيدة المصرية التي حضرت حفل زفاف سوداني بأحد صالات الأفراح بالقاهرة بحمل “مايك” فنان الحفل مهاب عثمان, وأطلقت “زغرودة” جميلة مع فواصل من الرقصات التي نالت إعجاب الحاضرين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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