تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة سودانية وهي تغني في حفل خاص حضره عدد من الشباب. وأثارت المطربة الجدل بتقديمها وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة على أنغام الأغنية الهابطة (زي الأسد لمن تقيف). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على أنغام (زي الأسد لمن تقيف) مطربة سودانية تثير ضجة واسعة بوصلة رقص “فاضحة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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