تحالف التراضي الوطني: نؤكد بأن المسار السياسي والعملية السياسية الخاصة بإدارة الفترة الانتقالية شأن سوداني خالص

قال تحالف التراضي الوطني بأننا نؤكد بأن المسار السياسي والعملية السياسية الخاصة بإدارة الفترة الانتقالية شأن سوداني خالص يخص القوى السياسية والمجتمعية يبحثه الحوار السوداني السوداني وتكون لبنته الأولى ما تم التوصل إليه في مؤتمري القاهرة وأديس أبابا الأخيرين. الجزيرة – السودان

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