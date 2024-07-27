اردول: التعازي الحارة للرفيق ياسر عرمان وأسرته

التعازي الحارة للرفيق ياسر عرمان وأسرته الدكتور مجتبى والدكتور فتاح والاخ أسامة والأخ هيثم ووالده واهله في وفاة والدته الحاجة فاطمة العالم ، تقبلها الله تعالى برحمته الواسعة وجعلها من أهل الجنة، وانا لله وإنا إليه راجعون. مبارك أردول

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