تصدرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, “الترند” بعد أن حظيت بأعلى نسبة تفاعلات على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تداول المتابعون باهتمام كبير الصورة التي تم التقاطها من عقد قران شاب سوداني وإحدى حسناوات بلاده. “العروس” التي خطفت الأضواء بجمالها الملفت وفقاً لتعليقات الجمهور, والعريس الذي ظهر بالزي القومي السوداني أكملا مراسم عقد قرانهما بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فإن العريس أسمه “مصعب” والعروس الحسناء خبيرة تجميل معروفة تدعى ثريا عبدالقادر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. زواج شاب سوداني من خبيرة تجميل حسناء يشعل مواقع التواصل ويثير اهتمام الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.