أثارت المطربة السودانية الصاعدة رؤى محمد نعيم سعد, ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المطربة بجلة الدرامي السوداني الشهير ظهرت بأزياء مثيرة للجدل خلال إحيائها حفل غنائي بإحدى دول الخليج. وظهرت رؤى, بنيولوك جديد عبارة عن فستان ضيق ومحذق أثار سخرية الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد كتب أحدهم ساخرً: (صبجة لكن) وكتبت إحدى المتابعات تعليق ساخر جداً قالت فيه: (ما قادره علي الكعب واقفه ذي حبوبتي في المطر والجليد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بفستان ضيق ومحذق ومثير للجدل.. الفنانة رؤى نعيم سعد تظهر بنيولوك جديد خلال مشاركتها في إحدى الحفلات والجمهور يسخر: (صبجة وواقفة زي حبوبتي في المطر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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