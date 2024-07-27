عاد التيك توكر السوداني الشهير أبو أحمد, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مع إحدى الفتيات. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أثار التيك توكر الذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني, والفتاة سخط وغضب الجمهور. وتبادل الثنائي خلال مشاركتهما في جولة على تطبيق “تيك توك” الشهير, الحديث بطريقة وصفها المتابعون بالغير لائقة. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قال الصاروخ الصيني للفتاة (أنا بسوق بنمرة خمسة والجربوكس فل) لترد عليه الفتاة: (وانا المكنة بتاعتي فل أوبشن). وبعد تلقيهما عدد من التعليقات المنتقدة, حاول أبو أحمد والفتاة التمويه, حيث أكدت الفتاة أن “الونسة” كانت عن السيارات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “التيك توكر” السوداني الشهير أبو أحمد يعود لإثارة الجدل بمقطع مع إحدى الفتيات: (أنا بسوق بنمرة خمسة والجربوكس فل) والفتاة ترد عليه: (وانا المكنة بتاعتي فل أوبشن) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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