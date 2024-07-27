حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان بتفاعل كبير من قبل المتابعين. وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان السوداني الشاب أحمد محمد عوض, وهو يغني في حفل بالمملكة العربية السعودية. وتفاجأ المتابعون بعدد من المواطنون السعوديون المحبين للأغاني السوداني وهم حضور داخل الحفل, حيث تفاعلوا ورقصوا بشكل هستيري على أنغام الأغنية السودانية الشهيرة (من فريع البان), التي تغنى بها الفنان أحمد محمد عوض. الخرطوم (أخبار الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل أحياه المطرب أحمد محمد عوض بالمملكة.. مواطنون سعوديون يرقصون ويتفاعلون بشكل هستيري مع الأغنية السودانية (من فريع البان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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