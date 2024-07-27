محمد عادل إمام يصل بإيرادات فيلم اللعب مع العيال إلى 44 مليون جنيه

تراجعت إيرادات فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد عادل إمام، أمس الأربعاء، مكتفيًا بـ 292 ألف جنيه فقط، ووصل إجمالي إيراداته إلى 44 مليون وو54 ألف جنيه في 6 أسابيع عرض.

كانت الصفحة الرسمية لفيلم اللعب مع العيال على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قد نشرت تريلر الفيلم وعلقت عليه وكتبت: «كل عقدة وليها علام.. التريلر الرسمى لفيلم اللعب مع العيال.. فيلم عيد الأضحى بجميع دُور العرض المصرية والعربية».

فيلم «اللعب مع العيال» تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة هي: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح، والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات، وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

فيلم اللعب مع العيال تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب، تأليف وإخراج شريف عرفة، وهو العمل الأول الذي يجمع الثنائي شريف عرفة ومحمد عادل إمام.

المصري اليوم