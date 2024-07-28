مدير شرطة الجزيرة يلتقى والى الولاية ويستعرض خطة شرطة الولاية لتأمين المواطنين والموسم الزراعي

أكد اللواء شرطة عبد الإله على أحمد مدير شرطة ولاية الجزيرة على أهمية الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه قوات الشرطة فى تحقيق الأمن والإستقرار فى ظل الظروف والتحديات الماثلة التي تعيشها ولاية الجزيرة وأثار الحرب التى تشنها المليشيا المتمردة والمرتزقة والمأجورين على مواطن ولاية الجزيرة الأعزل.

وأضاف سيادته لدى لقائه والى الولاية الطاهر إبراهيم أن الشرطة تبذل جهود مكثفة من أجل تأمين المواطنين وبث الطمأنينة بسطا للأمن والإستقرار رغم الصعوبات التى تعترض ذلك مشيراً إلى أن الشرطة تعتبر ركيزة هامة من ركائز من ركائز معركة الكرامة بولاية الجزيرة وذلك من خلال مشاركتها فى الصفوف الأمامية للقتال وتقدمها المعارك جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة كما أنها قامت بنشر عدد من قواتها في المناطق المحررة لضبط المتفلتين وتحقيق الأمن والطمانينة بين المواطنين وأشار مدير الشرطة إلى الدور الكبير والفاعل الذي تقوم به الشرطة في تأمين الموسم الزراعي وتامين مسارات الرعاة مؤكدا أن إنتشار القوات ساهم في إعادة الحياة إلى طبيعتها في مناطق الهدى والمدينة عرب وغيرها من المناطق المحررة التى تشهد إستقرارا بعودة المواطنين إلى ديارهم ومساكنهم .

المكتب الصحفي للشرطة – السودان