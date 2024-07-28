تحرير مدينة الدندر بولاية سنار من قبضة الدعم السريع

أعلن المتحدث باسم المقاومة الشعبية في ولاية سنار ، عمار حسن عمار عن تحرير مدينة الدندر بولاية سنار من قبضة قوات الدعم السريع “المتمردة”. وكتب عمار منشوراً على صفحته الرسمية في فيسبوك: الخرطوم – أخبار الخليج 365

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