بابكر فيصل: المبادرة الأمريكية فرصة أخيرة يجب اغتنامها وقد لا تتكرر في ظل المعطيات الدولية والظروف الأمريكية الداخلية

قال بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذ لحزب التجمع الاتحادي بأن المبادرة الأمريكية فرصة أخيرة يجب اغتنامها وقد لا تتكرر في ظل المعطيات الدولية والظروف الأمريكية الداخلية. الجزيرة – السودان

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