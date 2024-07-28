أول دراسة من نوعها تكشف علاقة “مكملات غذائية” بتعزيز وظائف المخ

كشفت أول دراسة من نوعها أن تناول مكملات البروتين والبريبايوتيك يوميا قد يحسن النتائج في اختبارات الذاكرة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وفق ما نشرته مجلة “نيتشر”.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول نوعين من مكملات البريبايوتكس المصنوعين من ألياف نباتية رخيصة الثمن ومتوفرين بدون وصفة طبية في العديد من الدول حول العالم، قد يساعدان في تحسين الذاكرة لدى كبار السن، حسب موقع “ساينس أليرت”.

والبريبايوتكس عبارة عن مواد استهلاكية غير قابلة للهضم تساعد في تحفيز ميكروبات الأمعاء.

والنوع الأول من تلك المكملات يسمى إينولين، وهو ألياف غذائية من فئة الفركتان، بينما النوع الثاني يسمى فركتو أوليجوساكاريد، وهو كربوهيدرات نباتية تستخدم غالبًا كمحلي طبيعي منخفض السعرات الحرارية.

ولاختبار تأثير هذه المكملات على الدماغ المتقدم في السن، سجل الباحثون في كينجز كوليدج لندن 36 زوجا من التوائم الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وأوضحت الدراسة أن التوأم الذي تناول الإينولين سجل درجات أعلى في “اختبار إدراكي” بعد مرور ثلاثة أشهر، وارتبطت مكملات الألياف اليومية بتغييرات طفيفة في ميكروبيوم الأمعاء بين التوائم.

وأشارت دراسات سابقة على القوارض إلى أن المكملات الغذائية الغنية بالألياف، مثل الإينولين يمكن أن “تغذي” ميكروبيوم القولون، مما يسمح للبكتيريا “الجيدة” بالازدهار.

وترتبط بعض هذه البكتيريا أيضا بتحسين الوظيفة الإدراكية لدى الفئران والبشر.

وقالت طبيبة الشيخوخة في كينجز لندن، كلير ستيفز، إن تلك المكملات الغذائية رخيصة ومتوفرة بدون وصفة طبية، ويمكن أن تفيد مجموعة واسعة من الناس، وهي آمنة ومقبولة أيضا.

وأضافت:” مهمتنا التالية هي معرفة ما إذا كانت هذه التأثيرات تستمر لفترات أطول وفي مجموعات أكبر من الناس”.

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