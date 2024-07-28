أجبرها على القفز من السيارة.. القبض على سائق نقل ذكي للتحرش بأجنبية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكى.. وضبط مرتكب الواقعة.
رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكى بالجيزة، مما أسفر عن إصابتها.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إحدى الفتيات “تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية”، بأنها حال استقلالها سيارة “تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى” لنقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها، فقامت بإلقاء نفسها مما أدى لحدوث إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وفر قائد السيارة هارباً.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية “مصاب إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها”).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
بوابة الأهرام
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