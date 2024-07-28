قال مصدر دبلوماسي إن الخارجية السودانية رفضت طلبًا تقدمت بهو الخارجية الأميركية بأن يلتقي رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بمديرة الوكالة الأميركية للتنمية سامنثا باور والمبعوث الأميركي للسودان توم بيريلو في مطار بورتسودان، وذلك لأسباب أمنية.

وأشار المصدر بحسب أخبار السودان، إلى أن الخارجية السودانية شددت على أن الزيارة واللقاء مرحب بهما في مكتب البرهان ببيت الضيافة وليس في المطار، ولم ترد الخارجية الأميركية رسميًا على نظيرتها السودانية بإلغاء الزيارة. اليوم التالي

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تكشف حيثيات رفض البرهان لقاء وفد أميركي بمطار بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.