رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد المساليت

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم وفد قبيلة المساليت برئاسة الملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليت بولاية جنوب دارفور.
حيث تطرق اللقاء لأوليات وهموم القبيلة التي تتمثل في تحرير ولاية غرب دارفور.
وقال الملك محمد يعقوب في تصريح صحفي أن الوفد يضم ممثلين لكافة المساليت في السودان .
مؤكداً وقوف القبيلة مع وحدة السودان وسلامة أراضيه مشيرا الي إستعدادات قبيلة المساليت لرفد القوات المسلحة بالمقاتلين من أجل المساهمة في معركة التحرير .
وأوضح أن الوفد إطمأن على الترتيبات الجارية لمعركة تحرير غرب دارفور وقال أن المواطنين سيعودون قريباً لديارهم من معسكرات اللجوء والنزوح .
مؤكداً أن الإنتهاكات التي تعرضوا لها من مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة ستجد العقاب والمحاسبة.
إعلام مجلس السيادة الانتقالي
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