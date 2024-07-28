بدء عمليات حصر النازحين بالقضارف

أعلن د.أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف رئيس اللجنة العليا لحصر وإيواء النازحين بالولاية عن انطلاقة الحصر الشامل للوافدين من الولايات المتأثرة إبتداء من يوم غد الإثنين التاسع والعشرين من يوليو الجاري عبر 305 جامع بيانات وباشراف ومتابعة من اللجنة العليا برئاسة والي القضارف المكلف، مشيرا أن الحصر يستمر لمدة أسبوعين بكل محليات الولاية.

وقال أن الحصر يشمل كل الوافدين الموجودين بالمدارس وداخل المجتمعات ويهدف لمعالجة أوضاع القادمين والمساهمة في تقديم الخدمات على المستويين الصحي والاجتماعي .

وقطع الأمين خلال حديثة في المؤتمر الصحفي الذي خصص للإعلان عن انطلاقة الحصر والتسجيل الذي سوف يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية العاملة بالولاية إلى تحول كل الخدمات المقدمة من قبل حكومة الولاية للاستجابة لطوارئ القادمين لافتا إلى الأدوار التي اطلع بها ديوان الزكاة بالولاية في الاطعام وترحيل المسافرين من الولايات المتأثرة مشيدا بالتدخلات المقدمة من المنظمات في الإيواء والخدمات الطبية والصحية المقدمة للقادمين.

وناشد سيادته الإعلاميين للعب دور اكبر في تبصير وتوعية المواطنين باهداف وأهمية الحصر كاشفا عن جملة من التدخلات التي يتم الترتيب لتنفيذها لايواء النازحين بمعسكرات ام شجيرات وأم قلجة وابوالنجا والقرية ٨/٧/٦ بمحلية الفشقة لمعالجة أوضاع القادمين وفقا لسونا.

فيما أبان الأستاذ محمد آدم مساعد مفوض العون الإنساني أن الحصر سوف يسهم فى تحديد الاحتياجات الإنسانية العاجلة و التدخلات القادمة في المخططات التي يجري الترتيب لتفيذها لاستيعاب النازحين بمحليات الولاية المختلفة مشيرا أن عدم توفر إحصائيات دقيقة عن اعداد الوافدين كانت تمثل أحد العوائق الكبيرة لتدخلات الشركاء في مجالات الصحة والمياه والتعليم.

وتقدم بشكره لكل الشركاء الذين ساهموا في إنجاح البرنامج الذي يمثل البداية للولاية في اتجاه معالجة أوضاع القادمين.

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