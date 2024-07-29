كسلا تستقبل اكثر من ٢٠٠ الف اسرة وافدة جراء الحرب

أكدت اللجنة العليا لطوارئ ولاية كسلا أن الولاية وضعت ترتيبات متكاملة لتهيئة مراكز الايواء البديلة للوافدين جراء الأحداث التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الدوري اليوم للجنة برئاسه نائب رئيس اللجنة وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف الدكتور خضر رمضان.

وقدم الناطق الرسمي بإسم اللجنة مدير عام وزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف الاستاذ ماهر الحسين تنويرا شاملا حول الترتيبات الجارية لتحويل مراكز الايواء في مناطق اكثرا امنا وفي مواقع عالية علاوة على تهيئة البيئة بصوره ملائمة في بعض المناطق.

واشادت اللجنة بالمبادرات المجتمعية والخيرين بكسلا وثمنت تعاون المنظمات الاجنبية والوطنية وديوان الزكاة لدورها في تعضيد جهود حكومة الولايه ومؤسساتها في تقديم الخدمات للوافدين جراء الحرب.

وتابع ماهر ان عدد الوافدين المسجلين بالولايه بلغ اكثر من ٨٠ الف اسرة اضافة إلى الأسر خارج مركز الايواء بمعنى ان العدد يتجاوز ال٢٠٠ الف اسرة.

وأكد ماهر اهتمام اللجنة و سعيها لتسريع الخطى لتوفير كل ما من شأنه تقديم مايفي احتياجات الوافدين بالصورة المثلى في كل المجالات والجوانب.

وقال إن معدلات الأمطار التي هطلت كانت غير مسبوقة وتأثرت بها الأحياء ومراكز الإيواء. وأكد ماهر ان تدفقات الوافدين فوق قدرة الولاية.