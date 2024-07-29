هل السكر الطبيعي يساعد على علاج الصلع لدى الرجال؟

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يعتبر الصلع مشكلة منتشرة بين كثير من الرجال، وهي علامة مزعجة تعبر عن الشيخوخة.

واكتشف باحثون أن العلاج في غاية البساطة، حين وجدوا قدرة نوع من السكر الطبيعي على علاج الصلع.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس، أن فريقا من جامعتي شافيلد البريطانية وكومساتس الباكستانية درس قدرات السكر الرايبوزي الموجود طبيعيا في جسم الإنسان على علاج الجروح.

وأجرى الفريق، خلال الدراسة، تجربة السكر الرايبوزي على الفئران المصابة بالصلع، وأسفرت النتيجة عن نمو أوعية دموية في المنطقة الصلعاء وتزويدها بكميات دم مناسبة جعلت الشعر ينمو.

وبلغت فعالية السكر الرايبوزي نفس فعالية دواء مينوكسيدين في علاج الصلع.

وقال محمد يار، أحد المشاركين في الدراسة، إن السكر الرايبوزي منتج رخيص وطبيعي وسهل الاستخدام، مقارنة بأسعار أدوية الصلع في الأسواق.

وأكدت شيلا مكنولين، إحدي المشاركات بالدراسة، أنه رغم انتشار مشكلة الصلع فلا يوجد لها سوى دوائين مرخصين من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

بوابة الشروق