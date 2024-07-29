وزير الداخلية المكلف يتفقد سير العمل بمطار بورتسودان الدولى ويشيد بأداء الاجهزة العاملة في تحديث وتطوير العمل بالمطار

تفقد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف الأحد مطار بورتسودان الدولى وجاءت الزيارة بغرض الوقوف ميدانيا علي سير العمل بالمطار جاء ذلك بحضور الفريق مهندس سرالختم بابكر الطيب مدير الشركة القابضة لمطارات السودان والمهندس عثمان عوض المدير الولائى لمطار بورتسودان والمهندس يحى أحمد محمد مدير مطار بورتسودان واللواء شرطة صلاح احمد إبراهيم محمد مدير عام قوات الجمارك المكلف السيد وزير الداخلية المكلف اوضح أن الزيارة جاءت بهدف تفقد سير العمل بمطار بورتسودان مضيفا أنه خلال ذلك إلتقى بكافة الجهات والإدارات العاملة بالمطار والمعنية بإدارة المطار من خلال تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين وإطمأن سيادته على إنتظام سير العمل وإستيفائه للمعايير الأقليمية والدولية لخدمات الطيران والركاب وتفقد سيادته خلال الزيارة صالة المطار ومكاتب الجمارك. وتفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطة) ان السيد وزير الداخلية المكلف إستمع الى شرح تفصيلى متكامل عن مستوى تقديم الخدمات ومواكبتها للمعايير العالمية وفق لوائح وقوانين منظومة الطيران العالمية والتى أسهمت ونجحت في عودة بعض شركات الطيران للعمل عبر مطار بورتسودان ويتوقع بفضل هذه الجهود عودة شركات أخرى خلال الفترة القادمة حتي يتم ربط السودان بكل دول العالم الخارجى ومحيطه الإقليمى. يذكر ان وزير الداخلية خلال زيارته للمطار تفقد الصالات ومستوي الخدمات بها بجانب الوقوف علي الأجهزة الحديثة الخاصة بتقديم الخدمات والاجهزة الكشفية والعمل علي تطويرها وتحديثها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما أشاد سيادته بالجهود الكبيرة التى ظلت تضطلع بها تلك الجهات في إنسياب العمل وتقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطنين . المكتب الصحفي للشرطة

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