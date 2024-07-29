ما وراء “تحصين ترامب”.. أعداء الناتو الحقيقيون

كانت فكرة أن حلف شمال الأطلسي يعمل على “تحصين” ترامب بنفسه، أطروحه لازمة شائعة قبل وبعد القمة التاريخية التي عقدت الأسبوع الماضي لزعماء الحلفاء في واشنطن في الذكرى الخامسة والسبعين.

لكن فكرة “تحصين ترامب” من قبل الناتو مضللة: فالتهديد الأكبر للحلف هو فلاديمير بوتين، وليس دونالد ترامب… كانت الجهود التي بذلها الحلفاء لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي “تحصين بوتين” هي النتيجة الرئيسية لقمة واشنطن، وأعلن الحلفاء أيضًا عن إجراءات للتعامل مع التهديد المتزايد لأمنهم من بكين.

لكي نكون واضحين، ترامب هو عامل في مستقبل الناتو، وإذا عاد إلى منصبه في نوفمبر من العام الجاري، فإن سياساته “أمريكا أولا” قد تؤدي إلى إبطال الكثير من جهود إدارة بايدن لتعزيز الأمن عبر الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وقد هدد ترامب بتقليص وجود القوات الأمريكية في أوروبا، والحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفاء الناتو، وعقد صفقة مع روسيا بشأن أوكرانيا، وحتى خفض مستوى الضمانة الأمنية الأساسية بموجب المادة 5 من حلف شمال الأطلسي لأولئك الذين يفشلون في دفع “فواتيرهم”.

ومن غير المؤكد إلى حد كبير ما إذا كان ترامب سيتابع أيًا من هذه الإجراءات أم لا نظرًا لمدى عدم القدرة على التنبؤ به، وقد أطلق الرئيس ترامب تهديدات مماثلة خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، ولكن في الممارسة العملية، عززت سياساته قوة الردع الأمريكية في أوروبا.

وكما نصح كبار الجمهوريين قادة الناتو: خذوا ترامب على محمل الجد، وليس حرفيا.

مثل هذه العوامل ستشكل مستقبل الناتو أكثر من ترامب، والأهم هو عودة النزعة الانتقامية الروسية، والذي يتخذ شكل شهية فلاديمير بوتين التي لا يمكن كبتها لاستعادة مجال نفوذ روسيا في محيطها القريب.

وأدت وجهة نظر بوتين إلى محاولته غزو أوكرانيا في عام 2022 بعد العديد من المحاولات الفاشلة على مر السنين لإبقاء كييف في فلك موسكو، وقد أدى ذلك إلى اندلاع أول حرب واسعة النطاق في أوروبا منذ عام 1945، وكانت مخاطر هذه الحرب أكثر وضوحًا بالنسبة لشعب أوكرانيا، ولكن كثيرين يشكون في أن بوتين قد يتوقف في كييف إذا حقق النصر هناك. وحتى مع تعثر القوات الروسية في أوكرانيا، يحذر القادة الأوروبيون ومسؤولو دفاع الناتو من أن موسكو قد تكون مستعدة لمهاجمتهم خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

ومن ناحية أخرى، تشتد حدة “الحرب الهجين” التي تشنها روسيا على حلفائها في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك أعمال التخريب والقرصنة والتضليل.

إذن كيف ساعدت قمة واشنطن حلف شمال الأطلسي في “مقاومة بوتين”؟

أولًا، وافق الحلفاء على حزمة جديدة من الدعم لأوكرانيا تتألف من ثلاثة عناصر: العضوية، والمهمة، والمال، وفيما يتعلق بالعضوية، اتفق الحلفاء على أن أوكرانيا أصبحت الآن على “طريق لا رجعة فيه”، ولإدارة هذه الرحلة، اتفق الحلفاء على مهمة جديدة لإدارة دعمهم لأوكرانيا من داخل هياكل الناتو.

ويتكون هذا من ثلاثة أجزاء: قيادة جديدة مقرها ألمانيا لتنسيق المساعدات والتدريب، ومركز جديد للتعاون العملي بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا في بولندا، ومبعوث كبير جديد لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، باتريك تورنر.

ولتمويل المهمة، وافق الحلفاء على تعهد طويل الأمد بتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا لضمان الحفاظ على مستويات التمويل الحالية (ما لا يقل عن 43 مليار دولار سنويًا، مقسمة بشكل متناسب بين الحلفاء) والبقاء مستدامًا.

كما تم الإعلان عن عدة حزم مساعدات قصيرة الأجل، بما في ذلك «العشرات» من أنظمة الدفاع الجوي، وتسليم طائرات إف-16 بحلول الصيف، وتعهدات أخرى من كندا والمملكة المتحدة ودول أخرى.

وعلى الرغم من أن بعض المحللين يعتقدون أن القمة كان من الممكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك، إلا أن أندريه يرماك، رئيس أركان زيلينسكي، قال: “يمكننا أن نرى أن التحالف قد اتخذ خطوات حقيقية إلى الأمام…أعتقد أن المحطة التالية هي أن أوكرانيا بحاجة إلى تلقي الدعوة”.

المهمة والمال يضمنان أن “الجسر” إلى العضوية المذكور في الإعلان هو أكثر من مجرد استعارة، وسوف تعمل على تعزيز المؤسسة العسكرية الأوكرانية وقابلية التشغيل البيني حتى تتمكن القوات الأوكرانية عندما يحين الوقت السياسي من الاندماج بسلاسة في حلف شمال الأطلسي -تمامًا كما فعلت فنلندا والسويد.

ثانيًا، ساعدت قمة واشنطن في تعزيز قوة الردع والدفاع لدى حلف شمال الأطلسي، وتعزيز هذه القوى يساعد أوكرانيا أيضًا، حيث يسمح للحلفاء بدعم كييف دون خوف من الانتقام الروسي، لقد اتفق قادة الحلفاء لأول مرة على إصلاح نظام الردع والدفاع لديهم قبل عامين في مدريد لتقديم مفهومهم الاستراتيجي الجديد، وفي واشنطن، قام زعماء الناتو بتقييم التقدم الذي أحرزوه من أجل تقديم “أكبر تعزيز لدفاعنا الجماعي منذ جيل واحد”.

أسفرت القمة عن تقدم في أربعة مجالات بالغة الأهمية لتعزيز قوة الردع والدفاع لدى حلف شمال الأطلسي، وخاصة بين الحلفاء الأوروبيين: المال، والقوة القتالية، والقدرات، والتعاون، وأشار الحلفاء إلى أن استثمارات الحلفاء غير الأميركيين زادت بنسبة 18% هذا العام – وهي أكبر زيادة سنوية منذ عقود – واتفقوا على إنفاق المزيد، لكنهم تجنبوا الالتزام بهدف جديد يتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي المتفق عليها في عام 2014.

أحمد ياسر – بوابة الفجر

