الفاشر الأمطار والسيول تفاقم معاناة السودانيين، واتهامات متواصلة لـ”الدعم السريع” بارتكاب انتهاكات في الفاشر وسنار آخر تطورات المشهد السوداني: شاهد الفيديو: الشرق للأخبار

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