المضادات الأرضية للجيش تسقط (4) مسيرات للمليشيا بقاعدة كنانة الجوية

درون - ارشيف أسقطت المضادات الأرضية، التابعة للقاعدة العسكرية كنانة أربع مسيرات انتحارية فجر اليوم، حيث سقط إثنان منها في هنكر المطار بينما اثنين في المبنى الإداري للقاعدة الجوية.

وتسبب الحادث في إصابة أربعة أفراد إصابات طفيفة والآن يمارسون عملهم. واكدت قيادة الفرقة الثامنة عشر مشاة كوستي أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جاهزة للتصدي لأي محاولات يائسة للمليشيا المتمردة.

وطمأنت المواطنين بأن الأوضاع الأمنية بالولاية مستقرة وطالبت بعدم الالتفات للشائعات وأن القوات المسلحة ترصد كل تحركات العدو في أي موقع وأنها قادرة على تأمين المواطن وممتلكاته. اليوم التالي

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