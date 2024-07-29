تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لسيدة من نساء قوات الدعم السريع, أثار سخرية المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ترحمت السيدة “الدعامية” على روح قائدهم محمد حمدان دقلو “حميدتي”. https://www.facebook.com/reel/1470195863633393 وذكرت أن “حميدتي” في الفردوس من الجنة مع رفاقه من الدعم السريع, وقالت: (لو لقينا زول جاي من الجنة كان بقول لينا حميدتي في نعيم وفي الفردوس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سيدة “دعامية” تترحم على روح “حميدتي” وتؤكد اقتناعها بوفاته: (لو لقينا زول جاي من الجنة كان بقول لينا حميدتي في نعيم وفي الفردوس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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